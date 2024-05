José Loreto celebra 40 anos ao lado da filha - Reprodução / Instagram

Publicado 27/05/2024 21:01 | Atualizado 27/05/2024 21:02

Rio - O ator José Loreto comemorou, nesta segunda-feira (27), o seu aniversário de 40 anos. No seu perfil do Instagram, o artista publicou uma sequência de fotos com a filha Bella, de 6 anos, fruto do relacionamento com a atriz Débora Nascimento.



"Meus 40 e minha melhor versão", escreveu o ator na legenda da publicação, que foi acompanhada por uma série de comentários de amigos celebrando a data.