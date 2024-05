MC Binn - Reprodução

MC BinnReprodução

Publicado 27/05/2024 19:37

Rio - Em meio a gravação de um novo álbum e após sair do Big Brother Brasil, MC Binn confidenciou aos fãs na segunda-feira (27) que vai buscar tratamento para ansiedade que já sentia, mas foi agravada durante o confinamento.

"Boa tarde, família! Vou começar um tratamento para alguns tiques de ansiedade que surgiram durante o tempo que estava no BBB e outros que eu já tinha antes, mas se agravou por conta da ansiedade no período que estava na casa. Hoje estou de boa, porém preferi fazer o tratamento", escreveu ele no X, antigo Twitter.

Tweet de MC Binn Reprodução

O funkeiro, que prepara o primeiro álbum desde a mudança de nome, não falou se vai continuar a trabalhar ou pausar a carreira, seguindo o caminho de outros artistas como Wesley Safadão, Luíza Sonza e Justin Bieber, que entraram em hiato para cuidar da saúde mental.

Recentemente, ele desativou o perfil na mesma rede por conta de ataques gordofóbicos e mensagens de ódio, mas desfez a ação alguns dias depois. Ele ainda esteve no programa "Altas Horas" e revelou que foi adotado aos 18 anos.