Rio - Guilherme Leicam, de 33 anos, usou as redes sociais para responder às críticas sobre o fato de que ganhou 10kg. O ator, conhecido por seu papel em "Malhação", da Globo, em 2012, desabafou sobre as mudanças na aparência e destacou que não é mais o jovem de 23 anos da época da novela.

“As pessoas têm na cabeça a imagem da última vez que elas me viram. Quem me viu há dez anos, quando eu tinha uns 23 anos, vai notar a diferença de um cara que está com 33. A gente muda mesmo. E eu lido muito bem com isso, não me afeta de uma forma que me deixe mal. Mas me acende um alerta porque não é legal falar do corpo das pessoas. Tem gente que de fato pode entrar numa depressão, pode sofrer com esses comentários”, disse ele.

O ator também explicou que ganhou peso após a morte de seu pai e se afastou das redes sociais para lidar com o luto. “Este ano eu perdi meu pai e essa falta me colocou de certa forma para baixo. Demorou até eu me reerguer novamente, perceber que preciso projetar uma vida para frente e não ficar só vivendo com saudade dele", acrescentou.

Ele revelou que a ansiedade contribuiu para o ganho de peso, mas recentemente decidiu voltar a cuidar da saúde. “Ali eu ganhei quase 10kg e realmente sumi das redes sociais. Com a ansiedade das coisas, eu passei a comer muito mais. Há mais ou menos dois meses, falei: ‘Você também gosta de se cuidar. Você gosta de treinar. Volta, cara’. E aí eu procurei nutricionista, voltei a me cuidar. Dos 10kg que eu ganhei, pelo menos uns 7kg eu já perdi. Quando você começa a se cuidar os trabalhos aparecem, sabe?”, falou.

Leicam não aparece em novelas há quase cinco anos, tendo feito sua última participação em "A Dona do Pedaço" em 2019. No próximo dia 03 de junho, "Malhação: Intensa Como a Vida" (2012), seu primeiro trabalho como protagonista, será reprisada no canal Viva.