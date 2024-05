Dylan Minnette na série '13 Reasons Why' - Divulgação / Netflix

Publicado 27/05/2024 19:30

Rio - Dylan Minnette, conhecido por interpretar o jovem Clay Jensen, na série "13 Reasons Why", explicou durante uma entrevista o porquê de ter parado de atuar. Segundo o ator de 27 anos, que atualmente se dedica à música, a atuação "começou a parecer com trabalho".

"Tive a sorte de encontrar sucesso na (atuação). Eu estava em '13 Reasons Why' e foi realmente popular e definitivamente eu atingi o auge. Mas também começou a parecer um pouco com trabalho. (...) Sempre foi divertido para mim, sempre foi muito inspirador, mas então começou a parecer apenas um trabalho", disse o artista ao Deadline.

Minnette está à frente da banda Wallows, que acabou de lançar seu terceiro álbum, e sonha em crescer na carreira. "Eu sinto que estou em uma posição agora onde posso simplesmente fazer isso por um tempo e levar isso o mais longe possível. A única maneira disso acontecer é se eu colocar 100% do meu tempo e energia nisso e levar isso muito a sério, mostrando ao mundo que todos nós levamos isso muito a sério".

Dylan Minnette estrelou "13 Reasons Why" entre 2017 e 2020. O seu último trabalho para as telas foi no filme Pânico 5, lançado em 2022.