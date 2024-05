Gracyanne Barbosa é ex-mulher de Belo, que travou briga judicial com Denílson até o ano passado - Reprodução / Instagram

Publicado 27/05/2024 15:16 | Atualizado 27/05/2024 15:17

Gracyanne Barbosa, de 40 anos, reagiu ao encontro entre Belo, seu ex-marido, e Denílson no Futebol Solidário, jogo beneficente que aconteceu neste domingo (26), no Maracanã, com o objetivo de arrecadar doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

A influenciadora postou figurinhas com palmas para enaltecer a atitude, em publicação da página "Caras".

Briga na justiça

A batalha judicial entre o cantor e o ex-jogador durou mais de 20 anos. Em 2000, Denílson gerenciava a banda de pagote Soweto, que Belo participava, até decidir sair do grupo para seguir a carreira solo. Ele foi processado pelo comentarista esportivo por quebra de contrato. Em 2023, os dois chegaram a um acordo.

