MC Guimê e Fernanda StroscheinReprodução do Instagram

Publicado 27/05/2024 13:57

Rio - Fernanda Stroschein publicou um vídeo, no Instagram, nesta segunda-feira (27), em que aparece no maior clima de romance e trocando beijos com MC Guimê durante um banho de cachoeira. A empresária ainda compartilhou uma série de fotos dos dois juntinhos, em uma viagem, e falou sobre a relação deles.

"Antes de ser amor era oração. Nós acreditamos em um Deus que une propósitos!", escreveu ela na legenda. O funkeiro logo comentou a publicação e se derreteu pela amada. "Linda". Em sua rede social, na última sexta, o artista também compartilhou algumas imagens com Fernanda. "Aproveitando minhas férias com minha linda em um paraíso nacional chamado Pirenópolis - GO", afirmou ele.

Guimê publicou a primeira foto de Fernanda em sua rede social, em março, após os dois serem flagrados aos beijos, em um evento no Centro Esportivo Tietê, em São Paulo. Vale lembrar que esse é o primeiro relacionamento público do cantor depois do término do casamento com Lexa, que atualmente está noiva do ator Ricardo Vianna.