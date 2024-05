Luciana Gimenez no metrô de Nova Iorque - Reprodução / Redes sociais

Luciana Gimenez no metrô de Nova IorqueReprodução / Redes sociais

Publicado 27/05/2024 20:44

Rio - A apresentadora Luciana Gimenez foi aos Estados Unidos para a cerimônia de formatura do filho que tem com o roqueiro Mick Jagger, mas pelo visto, aproveitou para explorar Nova Iorque, incluindo o metrô da cidade.

No Instagram, ela compartilhou um ensaio vestindo um top jeans e uma calça jeans de cintura baixa, no estilo dos anos 2000, ambientado em uma estação de metrô nova-iorquina. Na legenda, um simples "NYC (Nova Iorque) você tem o meu coração".

Ver essa foto no Instagram

Apesar de sujos, os terminais do meio de transporte gozam de certa fama e já apareceram em diversos filmes americanos; o local contribui, então, para a estética buscada pela modelo, que ressurgiu no TikTok como Y2K (anos 2000).

Na quinta-feira (16), ela registrou foto com o vocalista do Rolling Stones e escreveu uma legenda em homenagem ao filho recém-graduado, Lucas Jagger: "Hoje é dia de comemorar e festejar. Sinto um orgulho tão grande que não cabe no meu peito!"