Luciana Gimenez e Mick Jagger posam juntos na formatura do filho - Reprodução / Instagram

Publicado 17/05/2024 12:58 | Atualizado 17/05/2024 12:59

Rio - Luciana Gimenez, de 54 anos, posou junto com o cantor Mick Jagger durante a formatura do filho dos dois, Lucas Jagger, na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, na noite desta quinta-feira (16). O registro foi feito em um vídeo publicado nos stories do Instagram da apresentadora. A imagem veio acompanhada do texto "Lucas. Nós te amamos".