Isabel Veloso e Lucas Borbas no dia do casamentoReprodução

Publicado 17/05/2024 20:36

Rio - Isabel Veloso sofre de câncer terminal desde o inicio do ano e compartilha sua rotina nas redes sociais. Nesta sexta-feira (17), porém, ela teve motivos para comemorar: completando 18 anos, ela abriu o coração para os seguidores.

"Meus 18 anos. Desde que fui diagnosticada, sempre falei que iria comemorar meu aniversário como se fosse o último. Não tendo a maior festa, mas sim na melhor festa. Que não significa grandiosidade, significa amor. Estar com as pessoas que amo, isso faz ser o melhor aniversário. Não preciso estar no lugar mais caro, mas tendo uma mesa farta e poder partilhar com eles, isso é a maior riqueza. Obrigada Jesus pelo meu aniversário"

Uma publicação compartilhada por zabéu ツ (@isabelvelosoo)

Ela recebeu o diagnóstico de Linfoma de Hodgkin, que é parecida com leucemia, mas que não afeta o sangue, e sim o sistema linfático. Ela confessou ter pedido a Deus poder viver muitos "parabéns e felicidades". "Que nossos dias sejam eternos ao lado de quem amamos. E vovô, sei que estás comemorando daí em cima e dizendo que me ama. Eu consigo sentir. E viva os 18taaaaoo", continuou, se referindo a todos que enfrentam uma luta como a dela.