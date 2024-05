Deolane Bezerra e Fiuk esclarecem status de relação - Reprodução

Publicado 17/05/2024 17:20

Rio - Após rumores de um possível affair, Deolane Bezerra e Fiuk resolveram esclarecer o status da relação dos dois. Em seu story do Instagram, a influenciadora apareceu ao lado do cantor e revelou que são apenas amigos. Ela ainda aproveitou para afirmar que nunca houve nada entre eles, apesar do interesse do artista.

"Estamos passando aqui para falar para vocês que nós somos amigos, 'best friends' ['melhores amigos', em português']. Ele está super preocupado, não está conseguindo 'com*r' ninguém", iniciou Deolane. "Não estou conseguindo pegar ninguém, mano. Entendeu? 'Ah, Deolane'. Amigos, parceirinhos", ressaltou Fiuk.

"Sem rancor? Ele se apaixonou, não vou mentir, tá, gente? Fala a verdade, cara (...) Seu coração deu uma balançada, teve umas esperanças, mas eu acabei com todas elas", brincou a influenciadora, que em seguida complementou: "Eu vi que você estava se aprofundando no caso e eu falei: 'Pera aí, vamos parar'. E você ficou chateado comigo, não quis falar comigo".

Deolane aproveitou para pontuar que nunca aconteceu nada entre os dois porque ela não quis. "A única coisa que eu achei boa nisso tudo é que a minha autoestima está melhorando", disse Fiuk após receber elogios da influenciadora.

Ela ainda presenteou o amigo com uma guitarra. "Depois da nossa conversa, eu resolvi te dar esse presente para celebrarmos nossa amizade", declarou.