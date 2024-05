Belo - Reprodução/Instagram

Publicado 17/05/2024 19:06

Rio - Vem ai! Belo e o rapper BK se reuniram para lançar música "Sex On The Beach" (Sexo na Praia) e celebraram a parceria em stories em forma de anúncio nesta sexta-feira (17) "A nova tá vindo junto do meu padrinho, o lendário Belo".

Esta será a segunda música do cantor de música romântica desde a separação de Gracyanne Barbosa, que veio a público em 18 de abril. Segundo a Quem, a faixa será uma mistura de pagode e rap e o clipe está sendo gravado, com lançamento no dia 30 de maio.

Belo e BK Reprodução / Instagram Além disso, o paulista usou o espaço das redes sociais para fazer um desabafo: "Tenho dedicado meu pouquíssimo tempo livre para observar o que ocorre ao meu redor. Surpreendentemente, li histórias íntimas que nunca foram minhas, vi retratados amores que nunca foram meus e ouvi narrativas que jamais pertenceram a mim". Esta parte pode ser uma referência aos boatos do affair com Rayane Figliuzzi

Belo deixa mensagem enigmática em meio a polêmica e intriga seguidores Foto: Reprodução

"O que exatamente vivi de real? Somente ela e eu sabemos, nesses 16 anos, que realmente existiram", conclui, em uma nitida referência ao tempo de relacionamento com a musa fitness. O pagode "Eu Mudo" foi o primeiro trabalho do antigo membro da banda Soweto desde o rompimento, que conta a história de casal apaixonado cujo relacionamento está chegando ao fim.