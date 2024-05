Patrícia Ramos - Reprodução/Instagram

Patrícia RamosReprodução/Instagram

Publicado 20/05/2024 16:24

Rio - A apresentadora Patrícia Ramos, de 24 anos, negou as acusações de que usou anabolizantes para ganhar 25 kg de massa muscular. Ela enfrentou críticas após compartilhar uma foto comparativa do " antes e depois" do corpo

fotogaleria

Internautas a acusaram de utilizar substâncias para aumentar os músculos e de postar as fotos para provocar inveja no público. Patrícia refutou ambas as alegações, afirmando que publicou a comparação para inspirar seus seguidores.

De acordo com ela, os exercícios físicos melhoraram sua qualidade de vida após o diagnóstico de endometriose. Patrícia realiza um tratamento hormonal contra a condição e nunca escondeu como ele contribuiu para o ganho de massa muscular.

"É chato demais toda vez que eu posto foto de biquíni vir uma avalanche de gente falando de suco, bomba, sendo que eu nunca escondi o uso de hormônios porque tenho uma doença", concluiu ela por meio das redes sociais.