Leandra Leal desabafa sobre distorção de imagemReprodução

Publicado 20/05/2024 16:14

Rio - Leandra Leal desabafou, nesta segunda-feira (20), em suas redes sociais, sobre pressão estética e distorção de imagem. Em seu Instagram, a atriz publicou um vídeo falando sobre o assunto após assistir reprises de seus trabalhos na televisão, como a série "Justiça" e a novela "Cheias de Charme", da TV Globo.

"Antes de tudo, isso é uma experiência minha e só por acreditar que pode em alguma camada se relacionar com outras experiências, resolvi compartilhar. Normalmente eu prefiro compartilhar minhas vivências através dos meus trabalhos, com as camadas, proteções e exposições, trocas e transformações que arte pode provocar", disse em um trecho da legenda.

"Mas as vezes esses trabalhos também me levam a reflexões profundas ao longo do processo que vão além do resultado na tela, como é o caso agora, e acho que pelo momento reflexivo que estou vivendo, grávida de um segundo filho, pós 40, revendo trabalhos reprisados por aí, achei que seria válido compartilhar esse pensamento que me chegou a partir da Kellen de 'Justiça2': distorção de imagem", explicou.

Em outro trecho da legenda, ela pontuou: "O caso é que, em meio a gravação de 'Justiça 2', revisitando 'Justiça 1', agora vendo a reprise de 'Cheias de Charme', eu me lembrei de como me sentia mal com meu corpo. Em um passado não muito distante eu me colocava defeitos, cheguei a entrar diversas vezes em dietas mirabolantes, remédios milagrosos, exercícios loucos, mesmo sendo uma mulher magra! Dá pra acreditar?".

No vídeo, Leandra relembrou que precisou fazer uma "mega preparação física" para viver a personagem da série. "Só que eu, naquela época, é muito doido isso porque eu ainda não tinha a sensação de que eu estava magra o suficiente para a personagem", afirmou.

"E, na verdade, olhando para trás, assim, eu acho que eu nunca comecei um trabalho sem alguém falar para mim que eu precisava perder alguns quilos ou mudar alguma coisa no meu corpo. Isso é uma coisa que na verdade eu venho notando uma diferença de alguns anos para cá", ressaltou.

A atriz, então, refletiu sobre seus outros trabalhos na televisão. "'Cheias de Charme', por exemplo, a Rosário é uma personagem que eu vejo hoje na reprise e eu falo: 'Gente, Leandra, você tava linda. Estava tudo certo'. E eu achava que eu estava muito acima do peso", assumiu.

"E outras personagens também. 'Império, por exemplo, olha esse figurino que eu tava. Eu estava super seca e eu achava que não, que não era suficiente. 'O Cravo e A Rosa' também, eu lembro muito, assim, na época eu era adolescente, eu tinha 17 anos e tinha essa bochechinha de adolescente e as pessoas falavam muito, me encontravam na rua e falavam: 'Ai, sabe. Você é meio gordinha'. É muito louco isso", contou.

