Julian MarleyReprodução / Redes sociais

Publicado 20/05/2024 21:54

Rio - O músico Julian Marley, um dos filhos de Bob Marley que seguiu a carreira do pai na música, tirou foto com fãs antes de embarcar no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na segunda-feira (20) após duas apresentações no Brasil.

Levando o carrinho com três malas até o portão de embarque na área de voos internacionais, ele foi capturado pelos paparazzis enquanto posava frente a câmera do celular dos fãs, se mostrando simpático.

O cantor foi uma das atrações da Virada Cultural na capital paulista, no sábado (18), e em show solo em Salvador, capital da Bahia, com abertura da banda Adão Negro, no domingo (19).

Os fãs puderam escutar, ao vivo, as músicas do mais novo álbum "Colors of Royal", vencedor do Grammy de 2024 na categoria melhor álbum de reggae.