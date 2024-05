Hailie Jade em fotos da cerimônia de casamento - Reprodução

Publicado 20/05/2024 20:37

Rio - A influenciadora Hailie Jade, também conhecida por ser a filha do rapper Eminem, se casou no sábado com o namorado de oito anos, Evan McClintock, e publicou as fotos da cerimônia, trajando o vestido de noite e carregando o buquê, nesta segunda-feira (20).

"Não poderíamos ter pedido uma celebração de fim de semana melhor e mais bonita. Tantas lágrimas de felicidade foram derramadas, risadas e sorrisos foram dados, tanto amor foi sentido", escreveu a moça.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hailie Jade (@hailiejade)

Ela foi pedida em casamento no ano passado "Evan e eu estamos nos sentindo tão gratos por toda a família e amigos que viajaram para nos apoiar e que fizeram parte deste novo capítulo das nossas vidas como marido e mulher", continuou, se referindo ao marido.

Nos comentários, os seguidores se dividem entre parabenizar e falar do pai dela: "Eu passei as fotos rapidinho para achar Eminem", comentou um deles, enquanto outro deu o papo: "Caras, parem de perguntar sobre Em, sim, Hailie é filha dele, mas isso não é sobre Em. Deixe Hailie ter seu próprio momento"

Hailie Jade é fruto do casamento do músico com a ex-mulher Kim Mathers, com quem teve duas outras filhas, Whitney, a mais nova, e Alaina, a mais velha, que foi levada ao altar pelo pai no seu casamento em 2023, em cerimônia realizada em Detroit, cidade da família.