Mano Brown faz post raro para celebrar aniversário da filha, Ayomi DomenicaReprodução / Instagram

Publicado 20/05/2024 17:50 | Atualizado 20/05/2024 17:56

Rio - Mano Brown, de 54 anos, publicou uma homenagem à filha, Ayomi Domenica, que está completando 25 anos nesta segunda-feira (20). Através do Instagram, o rapper parabenizou e declarou todo o seu amor à jovem.

"O tempo voou e quando me distraí, você se tornou uma mulher formada, te olhar é ter certeza que minha semente foi plantada com detalhes. Agradeço sua mãe pela contribuição, mas você é a cara do meu povo mesmo (risos)", brincou ele, na legenda da publicação."Taurina guerreira, seu sangue tem muito de Dona Ana [mãe de Mano Brown], essa é sua carteira de identidade! Você foi feita no auge do enfrentamento, não deixe que te diminuam nunca, reaja sempre! Te amo mais que a mim mesmo mas prometo não atrapalhar. Te Amo! Rede social às vezes é legal…", finalizou.