Madonna visita museu de Frida Kahlo durante sua passagem pelo México - Reprodução / Instagram

Publicado 20/05/2024 16:44

Rio - Madonna compartilhou com os seus seguidores do Instagram, nesta segunda-feira (20) sua passagem pelo México. A cantora abriu um álbum de fotos e revelou que teve acesso ao guarda-roupa e jóias de Frida Kahlo, pintora mexicana que morreu em 1954. Nas imagens, a Rainha do Pop aparece usando itens raros da artista.