Ex-BBB FlayReprodução / Redes sociais

Publicado 20/05/2024 19:31

Rio - A paraibana Flay, que integrou o elenco do Big Brother Brasil 2020 — marcado pela pandemia — publicou na segunda-feira (20) um ensaio em que utiliza lingerie preta e calça jeans desabotoada, exibindo a barriga cheia de gominhos.

Ela recebeu elogios pelas fotos e pelo resultado da lipoaspiração HD ou LAD, feita pela cantora alguns meses depois do reality. Além de diminuir a gordura localizada, o procedimento entrega "gomos" na região do abdome, e já foi procurado por Ludmilla e sua mulher, Bruna Gonçalves, por exemplo.

Recentemente, a famosa recebeu criticas por uma suposta tentativa de autopromoção ao trabalhar como voluntária no Rio Grande do Sul, que passa por uma enchente de grandes promoções : "Se eu quiser like, posto foto de biquini" , se defendeu.