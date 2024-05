Flay - Reprodução/Instagram

Publicado 11/05/2024 21:13

Rio - Flay falou neste sábado (11) por meio das redes sociais sobre a sua frustração a respeito das críticas que tem enfrentado desde que chegou ao Rio Grande do Sul. A cantora respondeu os comentários que a acusam de usar a tragédia com as enchentes para se autopromover.

"Estou um pouco confusa com o que vocês têm dentro do coração, porque estou aqui para servir a Deus, unicamente por humanidade, pelo meu senso de amor ao próximo. Ninguém sai do conforto de sua casa para vir passar o que estamos passando e ver o que estamos vendo por causa de curtidas", disse ela.

Ela argumentou que os voluntários passam por experiências e dificuldades que não são divulgadas e garantiu que todos apenas querem ajudar as vítimas da tragédia. "Se eu quiser curtida solto foto de biquíni", afirmou.