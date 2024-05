Zezé Di Camargo anuncia primeiro navio temático - Divulgação

Publicado 20/05/2024 18:48

Rio - Zezé Di Camargo anunciou, nesta segunda-feira (20), os artistas que vão se apresentar em seu primeiro navio temático. Intitulado "Navegando com Amigos", o evento vai acontecer de 16 a 19 de novembro, partindo do Porto de Santos, no litoral de São Paulo.

Nomes como Paula Fernandes, Victor e Léo, Bruno e Marrone, Zé Neto e Cristiano, além de Wanessa Camargo, filha do artista, foram confirmados como atrações do navio. No repertório de seu show, Zezé promete reviver os hits "É o Amor", "Pra Não Pensar em Você", "Será que foi Saudade" e "Sonho de Amor".

O cruzeiro vai contar com shows musicais e espetáculos de stand up, além de uma infraestrutura de diversas áreas de lazer como piscinas, 19 bares e lounges, teatro de alta tecnologia, discoteca, cassino, pista de boliche.