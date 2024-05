Bianca Andrade - Reprodução/Instagram

Publicado 20/05/2024 17:24

Rio - Internautas estão insatisfeitos com o curso de marketing recentemente lançado por Bianca Andrade, que custa R$ 999, afirmando que o conteúdo não corresponde ao que foi prometido. "Ela vendeu como algo inovador, porém não tem nada disso", comentou uma seguidora sobre a influenciadora carioca

Conhecida como "Boca Rosa" e criadora de uma linha de maquiagens de sucesso, Bianca Andrade prometia ensinar técnicas de vendas online desenvolvidas ao longo de uma década. Segundo seu site, o curso é destinado a pessoas que desejam criar uma marca de impacto e vender pela internet.

No entanto, muitos que adquiriram o curso afirmam que a influenciadora não entregou o prometido e que o atendimento ao cliente não está respondendo às reclamações. "Vendeu o curso, recebeu o dinheiro e não entregou nada", criticou uma internauta.

Outra comentou: "Chateada com o descaso no curso. Prometendo que o curso seria para o pequeno empreendedor até os que já tem experiência com marketing, mas sabemos que não é isso que vem acontecendo. Só queríamos uma posição da Bianca, mas infelizmente nem o próprio suporte responde".

"Estou com uma pressão grande na minha cabeça, em relação a tudo. É em relação à minha empresa, ao que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, e eu me envolvi muito, sem postar, tentando ajudar o máximo possível. Isso me afasta ainda mais das redes, porque fico sensível", revelou Bianca.