Monique Evans revela ter perdido 10 kg para o casamento com Cacá Werneck - Reprodução / Instagram

Publicado 20/05/2024 19:13 | Atualizado 20/05/2024 19:15

Rio - Monique Evans, de 67 anos, contou aos seus seguidores do Instagram, nesta segunda-feira (20) que perdeu 10 kg para o seu casamento com Cacá Werneck e mostrou seu antes e depois. As duas se casaram na última quinta-feira (16) , em uma cerimônia em Guaratiba, no Rio.

"Oi gente, vocês estão me perguntando tanto aqui sobre como emagreci pro meu casamento com a Cacá, e claro que vou contar para vocês até porque estou tão feliz com o resultado", disse Monique.A modelo revelou que recebeu uma indicação da filha, Bárbara Evans. "Vi Bárbara, toda linda em seu casamento e também após a gravidez dos meus netos e fui procurar saber, aí ela me indicou a Vanessa Rangeli. Maravilhosa! Entrei em contato com a Van, que me explicou tudo e já comecei o programa Detox turbo. E fiz aquela limpeza em meu organismo. Logo, nos primeiros 15 dias, já tive um resultado surpreendente!", contou."Depois, dei continuidade com o Desafio Fase 2. E olha que tive Páscoa e batizado dos gêmeos e mesmo assim segui firme! Super focada! Todo esforço tem sua recompensa! Cheguei ao casamento com menos 10 kg! Do jeito que eu queria. Estou me amando todos os dias", afirmou.