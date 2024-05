Karoline Lima e Léo Pereira fazem tatuagem de casal - Reprodução

Karoline Lima e Léo Pereira fazem tatuagem de casalReprodução

Publicado 20/05/2024 22:17 | Atualizado 20/05/2024 22:18

Rio - Karoline Lima compartilhou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (20), que ela e o namorado, o jogador Léo Pereira, fizeram uma tatuagem de casal. Em seu story do Instagram, a influenciadora mostrou registros dos bastidores da novidade e brincou com a ideia.

fotogaleria

"Atenção, atenção para a breguice de casal que será feita nesse momento (risos)", avisou Karoline, que questionou se os seguidores estavam prontos para ver o que os dois estavam aprontando. Em seguida, ela mostrou o momento em que ela e Léo faziam a tatuagem. O casal escreveu as iniciais dos nomes um do outro no dedo da mão.

No X, antigo Twitter, os internautas repercutiram a ideia dos dois. "O mundo é dos emocionados mesmo", disse uma pessoa. "Simplesmente Karoline e Léo Pereira", afirmou outra ao publicar uma foto o resultado da tatuagem. "Karoline e Leo Pereira fizeram uma tatuagem de casal. Eu já fui a pessoa que julgava essas coisas mas agora acho tão bonitinho", assumiu uma tuiteira. "Queria estar sendo intensa com ele e metendo uma tatuagem com a inicial no dedo da aliança, igual a Karoline e o Léo Pereira", revelou outra.