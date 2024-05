Kevinho retoma carreira após sua mãe ser diagnosticada com câncer de mama - Reprodução / Instagram

Publicado 20/05/2024 19:57 | Atualizado 20/05/2024 20:01

Rio - Kevinho, de 25 anos, atualizou seus seguidores do Instagram, nesta segunda-feira (20) sobre o estado de saúde da mãe, Sueli, que está em tratamento contra um câncer de mama. O artista ainda revelou que está retomando a carreira musical após fazer uma pausa para cuidar da matriarca, e publicou uma prévia da música que irá lançar em breve.

"E aí, família! Eu sei que vocês ficam se perguntando onde estou, né? Recebo milhões de mensagens por dia da galera perguntando: "Cadê você? Por onde você anda? Como estão as coisas? Como está sua mãe?" Hoje, resolvi finalmente aparecer aqui para conversar um pouco com vocês e explicar tudo o que está acontecendo. Graças a Deus, trago só notícias boas!", iniciou ele."Como vocês sabem, eu parei minha carreira musical desde que descobri a doença da minha mãe. Graças a Deus e às orações de vocês, ela tem sido uma guerreira. Passou por várias batalhas, venceu a quimioterapia e a radioterapia. Hoje, o quadro dela é ótimo; ela está praticamente curada. Ela vai continuar com um tratamento, tomando um comprimido por cinco anos. Agora é mais questão de acompanhamento, fazendo exames regularmente para garantir que a doença não volte. Mas tenho certeza que não vai voltar porque Deus é maravilhoso", finalizou o artista.