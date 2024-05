Rainer Cadete e Nívea Maria dividem os palcos na peça Norma - Divulgação/ Leo Aversa

Rio - Cinco anos depois de contracenarem juntos em "A Dona do Pedaço", da TV Globo, Nívea Maria e Rainer Cadete dividem os palcos com a peça "Norma", em cartaz até dia 30 de junho no Teatro das Artes, na Gávea, Zona Sul do Rio. Para o DIA, os atores celebram a parceria, falam sobre antigos e novos projetos e dão spoilers sobre o que o público pode esperar do espetáculo, que estreou em 2002 e percorreu o país por mais de quatro anos.

"'Norma' está mexendo com as estruturas de quem está assistindo e com a maneira de enxergarem as coisas porque ela fala de emoções, de encontros, saudades, surpresas, amor, fala de respeito pelo outro. Enfim, eu estou muito feliz de estar nesse momento da minha carreira levando para o público esse espetáculo", afirma Nívea.

"O público pode esperar uma peça que promete uma experiência teatral impactante. O texto, que me marcou profundamente quando o vi há duas décadas, continua sendo uma obra-prima que transmite uma mensagem poderosa", complementa Rainer.

Escrita por Dora Castellar e Tônio Carvalho, com direção de Guilherme Piva, o espetáculo conta a história de duas pessoas que se cruzam após terem sido machucadas pela vida. Enquanto Norma, interpretada por Nívea Maria, é rígida e segue padrões, Renato, vivido por Rainer Cadete, se permite correr riscos, mudar e renascer.

"É um indivíduo que encara o amor como uma força revolucionária. Ele me inspira na busca contínua pela resolução pessoal, na disposição para auto-observação e autoquestionamento. Além disso, acredito que ele possui uma curiosidade intrínseca pelo mundo e uma intensa sede de conhecimento. Essa disposição se estende à sua genuína vontade de compartilhar essas descobertas e experiências com alguém especial, tornando nossa jornada mais enriquecedora e significativa", declara Rainer sobre Renato.

Já Nívea pontua sobre Norma: "É uma mulher solitária, vivida, com uma experiência de vida, de família, com filho e com a vida em geral, um pouco sofrida, deprimida, revoltada, mas que no fundo ainda tem uma esperança que faz com que esse encontro com esse jovem que aparece faça um descobrimento de uma Norma mais humana, grande, que precisa fazer mudanças na sua maneira de viver como todos nós".

A atriz conta ainda com qual dos dois personagens se identifica mais. "No espetáculo, realmente, eu sempre fui, sou e sempre serei muito mais Renato. Desde jovem, desde que eu optei pela profissão de atriz que eu vivo a minha liberdade na minha maneira de pensar, me comportar, de ver o mundo, interpretar o comportamento das pessoas, de respeitar as pessoas, de raciocinar a respeito dos problemas buscando as soluções", diz.

Parceria de sucesso

Em 2019, os artistas estiveram juntos na novela "A Dona do Pedaço", da TV Globo. Na trama, Rainer interpretava o fotógrafo Téo, enquanto Nívea dava vida a Evelina, mãe de Maria da Paz (Juliana Paes). Agora, eles celebram a parceria nos palcos com "Norma" e falam sobre a relação dos dois.

"Estar ao lado de Rainer Cadete, sem dúvidas, é um dos pontos altos desse trabalho que eu estou fazendo porque eu estou ao lado de um ator dessa geração nova com muito talento, muita perseverança, com muita luta também, com muita consciência do que representa o nosso trabalho além de ser uma pessoa de um coração enorme. Eu o tenho como meu filho! Eu sempre aplaudi e respeitei. E adoro trabalhar com gente mais jovem porque traz ingredientes novos para o meu trabalho. É uma troca de coisas mais modernas, de repente, e a minha experiência eu tento passar também. Estou muito feliz", ressalta Nívea.

Rainer, por sua vez, também fez questão de declarar sua admiração pela artista. "Dividir os palcos com Nívea Maria tem sido uma experiência verdadeiramente enriquecedora e gratificante. Além de ser uma atriz de talento incomparável, Nívea é uma pessoa incrível com quem é um prazer trabalhar. Sua dedicação ao ofício, sua generosidade no palco e seu profissionalismo são inspiradores. A troca de energias e experiências durante as apresentações tem sido intensa e significativa, contribuindo para o enriquecimento do espetáculo e para o aprofundamento da nossa conexão como artistas. Estou muito grato pela oportunidade de compartilhar o palco com ela e aprender tanto nesse processo", afirma.

Personagens marcantes

Não é segredo que tanto Rainer quanto Nívea acumulam um currículo brilhante na televisão. Donos de personagens marcantes, como, respectivamente, Visky, em "Verdades Secretas" e Edna, assistente do médico Albieri em "O Clone", os artistas falam sobre a carreira na arte.

"Viver o icônico Visky em 'Verdades Secretas' foi uma experiência incrível e desafiadora. O maior desafio desse projeto foi encontrar a profundidade e complexidade do personagem, que navegava por diversas nuances psicológicas e emocionais. Interpretar um papel tão marcante e multifacetado exigiu um mergulho profundo na construção do personagem e na compreensão de suas motivações", conta Rainer.

Ele acredita ainda que Visky tenha sido a mudança de chave em sua carreira. "'Verdades Secretas' foi um marco significativo. A oportunidade de trabalhar em uma produção tão aclamada e com um personagem tão cativante contribuiu para o meu crescimento como ator e para a visibilidade do meu trabalho. Além disso, a série abordou temas importantes e impactantes, o que proporcionou uma nova dimensão ao meu repertório artístico e me permitiu explorar novas facetas da minha atuação. O papel de Visky certamente deixou uma marca na minha carreira e abriu portas para novos desafios e oportunidades", pontua.

Longe das telinhas, Nívea não descarta futuros trabalhos. "Olha, enquanto eu tiver saúde e esse prazer de fazer o que eu faço, eu estou no mercado disponível para trabalhar em qualquer ramo, teatro, cinema, televisão. Porque eu acho que mais que uma profissão hoje para mim, a minha arte, a minha forma de representar a sociedade é uma missão, porque através dos meus personagens eu quero colaborar, quero ajudar a sociedade a ser mais feliz, mais leve", diz.

Novos projetos

Com o sucesso da peça, Nívea Maria e Rainer Cadete contam que não pretendem parar por aí. "Para os próximos projetos, minha prioridade é me dedicar integralmente à temporada atual de 'Norma'. O teatro é o meu lugar preferido, é onde me sinto verdadeiramente em casa, então quero aproveitar ao máximo essa experiência e explorar todas as nuances do meu personagem", relata o ator.

Rainer conta ainda que pretende ampliar o trabalho na arte. "Tenho interesse em explorar mais minha paixão pela música e talvez buscar oportunidades de me envolver em projetos relacionados a esse universo, seja atuando em musicais ou explorando outras formas de expressão musical".

Já Nívea, reforça a importância da arte em sua vida. "Meu projeto de vida é seguir representando a arte no nosso país, que dá pouca importância, então, é uma luta constante nossa e eu quero estar com essa força e energia para lutar para que a arte, que é cultura, continue para essa geração nova que está aí", declara a atriz.

