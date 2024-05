Janilda Nogueira publica fotos ao lado de Roque - Reprodução do Instagram

Janilda Nogueira publica fotos ao lado de RoqueReprodução do Instagram

Publicado 21/05/2024 08:16 | Atualizado 21/05/2024 08:17

Rio - Mulher de Gonçalo Roque, Janilda Nogueira usou o Instagram, na manhã desta terça-feira, para compartilhar alguns cliques ao lado do diretor e animador de auditório do SBT, que está internado no Hospital Santa Elisa, em Jundiaí, interior de São Paulo. O profissional deu entrada na unidade de saúde, no último sábado, após ter desmaiado em um restaurante e exames apontarem um sangramento intracraniano na parte frontal. Na publicação, ela ainda agradeceu as orações de amigos e fãs.

fotogaleria

"Olá, bom dia! Quero agradecer a todos os amigos, familiares, colegas, fãs do Roque pela as orações. Quero que me perdoem aqueles que não pode ainda responder. Pois são muitas mensagens e não posso por enquanto responder pois a metade do meu tempo fico ali ao lado do Roque de mãos dadas a ele. Agradeço a todos pela compreensão. Abraço a todos!", escreveu Janilda na legenda.



De acordo com o boletim médico de Roque, divulgado nesta segunda-feira, o ex-assistente de palco de Silvio Santos está estável e não apresenta déficts neurológicos aparentes. "Declaro para os devido fins, que o sr. Gonçalo Roque encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) deste serviço para vigilância neurológica devido a episódio de sincope (desmaio) no dia 18/05/24. No momento, o paciente encontra-se estável clínica e hemodinamicamente, assintomático e sem queixas, com exames laboratoriais inalterados e sem déficitsneurológicos aparentes, aguardando exame de imagem do crânio (angioressonância) para complementação diagnóstica", informa a nota.

Esta não é a primeira vez que Roque é internado após desmaiar. Em outubro do ano passado, o diretor de auditório foi levado ao hospital depois de passar mal em casa. Na época, ele chegou a ir para a UTI e passou por um cateterismo. Roque tem uma válvula na cabeça, desde 2017, por conta de uma hidrocefalia, que permite que o excesso de líquido seja drenado para outra parte do corpo.