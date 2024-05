Roque, animador de auditório do SBT - Reprodução do Instagram

Publicado 20/05/2024 11:43

Rio - O diretor e animador de auditório do SBT Gonçalo Roque, de 87 anos, segue internado o Hospital Santa Elisa, em Jundiaí, interior de São Paulo, e seu estado de saúde é considerável estável. Segundo o boletim médico, enviado ao DIA nesta segunda-feira, o profissional está na Unidade de Terapia Intensiva e não apresenta déficts neurológicos aparentes.

"Declaro para os devido fins, que o sr. Gonçalo Roque encontra-se internado na Unidade de Terapia

Intensiva (UTI) deste serviço para vigilância neurológica devido a episódio de sincope (desmaio) no dia 18/05/24. No momento, o paciente encontra-se estável clínica e hemodinamicamente, assintomático e sem queixas, com exames laboratoriais inalterados e sem déficitsneurológicos aparentes, aguardando exame de imagem do crânio (angioressonância) para complementação diagnóstica", diz o boletim.

Esta não é a primeira vez que Roque é internado após desmaiar. Em outubro do ano passado, o diretor de auditório foi levado ao hospital depois de passar mal em casa. Na época, ele chegou a ir para a UTI e passou por um cateterismo. Roque tem uma válvula na cabeça, desde 2017, por conta de uma hidrocefalia, que permite que o excesso de líquido seja drenado para outra parte do corpo.