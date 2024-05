Gabriel David celebra aniversário de Giovanna Lancellotti - Reprodução

Publicado 21/05/2024 22:13

Rio - Gabriel David utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (21), para celebrar o aniversário de Giovanna Lancellotti, que está completando 31 anos. Em seu Instagram, o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), compartilhou diversos registros ao lado da amada e se declarou com um longo texto.

"Se o mundo tivesse mais Giovannas, ele certamente seria um lugar melhor! Mais um aniversário ao seu lado, e eu só posso agradecer por poder viver essa vida com você. Você me alegra, me ensina, me dá paz, amor e tudo o que eu mais preciso. Às vezes me questiono se eu mereço tanto. Viver ao seu lado é especial e único!", escreveu na legenda da publicação.

Em seguida, Gabriel complementou: "Obrigado por ser essa amiga, parceira, confidente de todas as horas. Não sei o que seria de mim sem você! Te amo, e que nesse novo ciclo você continue sendo do jeitinho que você é, exalando felicidade e amor por onde passa. Feliz aniversário".

Giovanna, por sua vez, retribuiu o carinho. "Te amo mais que tudo meu amor! Uma vida inteira com você eu quero", ressaltou. Os dois anunciaram que ficaram noivos em março deste ano , durante uma viagem para a Tailândia.

