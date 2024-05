Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda do BBB 24 - Araujo / Agnews

Publicado 21/05/2024 20:19

Rio - A influenciadora Camila Moura fez um desabafo no Instagram nesta terça-feira (21), véspera de aniversário, sobre personalidade, idade e o marco dos 30 anos. Postagem acontece após transformações em sua vida e até no status civil.

"Amanhã é meu aniversário de 30 anos. 3.0. Dizem que a idade do sucesso? Tô animada", iniciou a professora. Ela se referiu às três decadas como "idade do sucesso", como aparece, por exemplo, no filme com Julia Roberts "De Repente 30".

Camila Moura reflete sobre chegada dos 30 anos Reprodução / Redes sociais

"O tempo histórico é uma gota no oceano, mas para minha vida são bastante anos, né? 30 anos, é isso. Não sei como vou me sentir, quando for passando dos 30, né? Sempre fui jovem. Será que eu estou virando uma jovem triste? Uma jovem triste que gosta de organização, casa limpa e boletos pagos? Sim. Tô virando essa jovem", continuou, enquanto fazia as malas.

Geminiana, ela faz aniversário na quarta-feira (22), logo no inicio do ciclo. Camila Moura se separou de Lucas Buda após vê-lo se aproximando da participante Pitel durante o BBB 24; desde então, o professor de educação física mostrou que a fila anda e teve um breve relacionamento com a prima de MC Binn