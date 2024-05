Ex-BBB Nizam - Reprodução

Ex-BBB NizamReprodução

Publicado 21/05/2024 18:36

Rio - Ao responder a caixinha de perguntas do seu perfil do Instagram, o paulista Nizam se deparou, nesta terça-feira (21) com um questionamento sobre ir ou não para o "A Fazenda", cuja produção ainda não disse os nomes do elenco da próxima edição.

Ele respondeu na lata: "com certeza". Apesar disso, ele não recebeu nenhum convite, pelo menos por enquanto. A declaração de Nizam coincide com uma entrevista para o podcast "Eles que Lutem" na semana passada: "É incrível passar por reality. Então, porque não é A Fazenda? Aí, é o próximo caminho".

Stories em que Nizam fala sobre A Fazenda Reprodução / Redes sociais