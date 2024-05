Nizam no BBB 24 - Reprodução

Publicado 03/05/2024 16:49

fotogaleria Rio - Surfando na fama pós Big Brother, o goiano Nizam decidiu investir em conteúdo adulto. Os nudes vazaram nas redes sociais, nesta sexta-feira (3), provocando um burburinho entre os internautas.

Em uma das fotos, o ex-brother veste uma camisa branca e se refresca com uma mangueira. Na imagem em que aparece nu, o rosto está fora do enquadramento. Em outras poses, ele exibe os músculos, em uma cueca boxe.

No X, antigo Twitter, os usuários não pouparam os comentários. Um perfil garantiu que, se o vazamento das fotos foi intencional, gerou engajamento para o ex-BBB. "É mais uma vez, alguém faz jus ao ditado que diz: As aparências enganam. Que isso, Nizam?". Enquanto isso, algumas pessoas não gostaram muito da surpresa de rolar o feed. "O nude do Nizam acabou de passar na minha timeline. Meu Deus, como 'desver'?", questionou um usuário.