Graciele Lacerda - Reprodução/Instagram

Graciele LacerdaReprodução/Instagram

Publicado 03/05/2024 15:22

fotogaleria

Nos stories do Instagram, ela foi questionada sobre como estava indo o processo de engravidar, ao que ela respondeu: "Eu estou fazendo um tratamento para engravidar há quatro anos". Eles estão oficialmente juntos desde 2014.Ela explicou que a razão para o tratamento é por conta do marido. "Eu decidi me preparar para engravidar quando estava com 39 anos. O Zezé é vasectomizado, por isso que estou fazendo tratamento para engravidar".Também mencionou que começou o processo um pouco tarde. "Eu tive que tirar óvulos e como comecei de 39 para 40, eu já não tinha uma produção de óvulos muito grande... Fiquei um período tirando óvulos, depois fizemos os embriões".A influenciadora compartilhou que interrompeu o tratamento em 2023. "De lá pra cá já fiz algumas tentativas, mas no ano passado eu parei. Fiquei um ano sem fazer nada porque comecei a ficar muito mal. Decidi parar e esse ano estou me preparando para voltar ao tratamento. O tratamento que falo é a FIV, fertilização in vitro. Já temos os embriões congelados... É só implantar e entregar nas mãos de Deus".Ela também negou categoricamente o uso de anabolizantes. "Não, nunca usei bomba. Mesmo porque se eu tivesse feito uso de bomba, eu não teria nem conseguido congelar óvulos. As pessoas que tomam bomba, param de ovular. Não tem mais o hormônio feminino. Graças a Deus, isso não faz parte da minha vida".