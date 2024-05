Camila Pitanga usa look inspirado em Madonna para malhar - Reprodução / Instagram

Camila Pitanga usa look inspirado em Madonna para malharReprodução / Instagram

Publicado 03/05/2024 13:50

Rio - A proximidade do show de Madonna no Rio está deixando todos ansiosos, inclusive Camila Pitanga, que usou um look inspirado na Rainha do Pop. Nesta sexta-feira (3), um dia antes da apresentação, a atriz confessou estar vivendo em prol da passagem da cantora pelo Brasil.

No Instagram, Camila fez poses sexys usando um top preto com aplicações que remetem ao sutiã icônico usado por Madonna na turnê 'Blond Ambition' em 1990. Na cabeça, a atriz também usou uma espécie de chapéu que imitam os mesmos apliques do top.

"Ninguém pode me acusar de não estar vivendo a 'Madonnamania'. Faço tudo pensando nela. Inclusive, esse foi meu figurino pra malhar dia desses. Eu amo Madonna", escreveu Camila Pitanga na legenda da publicação, que logo ficou lotada de comentários.

"Aí a Madonna virou Malhadonna", brincou um perfil. "Te entendo, só penso em Madonna também! Você está linda de Madonna", elogiou outro. "Deusa! Salvei de referência para o carnaval", escreveu um terceiro.