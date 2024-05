Mel Lisboa chora com a presença de Roberto de Carvalho em musical que homenageia Rita Lee - Reprodução Instagram

Publicado 03/05/2024 12:23

Rio - Mel Lisboa não conseguiu conter a emoção ao encontrar o viúvo da cantora Rita Lee, Roberto de Carvalho prestigiando a estreia do espetáculo "Rita Lee - Uma Autobiografia Musical" no Teatro Porto, em São Paulo, nesta quinta-feira (2) . Roberto compartilhou algumas fotos com a atriz, e em uma delas, os dois encostam a cabeça e Mel vai aos prantos.Nos comentários da publicação, a intérprete da eterna rainha do rock brasileiro revelou a sensação que teve. "Impossível conter a emoção. Obrigada por tudo", disse.