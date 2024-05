Madonna e Pabllo Vittar - Reprodução/Instagram

Madonna e Pabllo Vittar

Publicado 03/05/2024 15:50

Rio - Pabllo Vittar, de 30 anos, foi vista se preparando e ensaiando ao lado de Madonna e dos dançarinos da Rainha do Pop nesta quinta-feira (02), para a apresentação gratuita da cantora que ocorre neste sábado (04) na Praia de Copacabana, a partir das 21h45.

Elas se conheceram em 2017 durante uma festa na casa de Luciano Huck, em que o empresário da Madonna, Guy Oseary, celebrava um evento matrimonial. Embora não tenham tido uma conversa longa na ocasião, esse encontro deixou uma marca significativa em Pabllo.



Vittar compartilhou detalhes desse primeiro encontro em uma entrevista ao site PopLine em 2020. "Foi tudo muito rápido. Luciano me apresentou a ela, ela me olhou e ficou em silêncio. Não disse nada, apenas acenou com a cabeça e sorriu, então eu disse: 'Um prazer conhecê-la' e saí (risos). Foi mais ou menos assim".



Em outra ocasião, durante uma entrevista ao canal no YouTube de Foquinha, Pabllo revelou mais sobre o encontro. "Ela estava lá, sentada, cercada de malas e amigos gays. Eu já adorei ela de cara. Foi durante um dia do Prêmio Multishow. Depois saímos de lá e fomos para a casa de Luciano Huck", compartilhou.



Rumores indicam que Pabllo é uma das participações especiais no show que marca o encerramento da turnê dos 40 anos de carreira de Madonna e durante o ensaio, as cantoras compartilharam o palco e demonstraram entrosamento, trocando abraços. A drag queen também carregou a diva pop no colo.