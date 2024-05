Pabllo Vittar pega Madonna no colo durante passagem de som de show - Reprodução de vídeo

Pabllo Vittar pega Madonna no colo durante passagem de som de showReprodução de vídeo

Publicado 03/05/2024 07:40 | Atualizado 03/05/2024 07:43



Rio - Pabllo Vittar entregou tudo na passagem de som de Madonna , em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na noite desta quinta-feira. No palco, a drag queen, com 1,87 m de altura, chegou a pegar a cantora norte-americana no colo e rodou com ela durante o ensaio de uma versão da canção "Music" em samba. O vídeo do momento foi compartilhado nas redes sociais.

"Somente Pabllo Vittar poderia pegar a rainha do pop Madonna no colo", disse um usuário do X, antigo Twitter. "A Pabllo Vittar pegou a Madonna no colo. A maior mesmo", comentou outro. "A Pabllo vai poder falar disso até o fim da vida: "Carreguei Madonna no colo", declarou uma terceira pessoa.

Pabllo também dançou agarradinha com a Rainha do Pop e foi flagrada abraçando a artista em um momento dos testes de som e luz. A participação da brasileira no ensaio acendeu os rumores de uma possível participação dela no show de Madonna.

A Rainha Pop fará a maior apresentação da carreira, no Rio, neste sábado, com a expectativa de público de de 1,5 milhão de pessoas. A abertura da apresentação ficará por conta do DJ americano Diplo. Já Pedro Sampaio e Catha comadarão o after da festa.

se em janeiro me falassem que a madonna estaria no colo da pabllo fazendo um show de graça em plena praia de copacabana eu jamais acreditaria pic.twitter.com/dBF2nc51nO — e ai sueli, ta na area né? (@flaviacaveagna) May 3, 2024

Rindo muito da inversão de papéis dessa foto kkkkkk Pabllo Vittar carregando Madonna no colo pic.twitter.com/lb3k4NptbM — Cassy (@ckzio) May 3, 2024

A PABLLO COM A MADONNA NO COLO pic.twitter.com/9v8doobDGe — matheus (@itsmatheus) May 3, 2024

A PABLLO RODANDO A MADONNA NO COLO MEU DEUS ELA VENCEU TANTO pic.twitter.com/0eWikkfhiC — kairo (@vittarxo) May 3, 2024

