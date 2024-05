Diogo Nogueira celebra a importância do samba - Divulgação/ Leo Aversa

Diogo Nogueira celebra a importância do sambaDivulgação/ Leo Aversa

Publicado 03/05/2024 06:00

Rio - Para Diogo Nogueira, o samba é um dos pontos principais de sua vida. Um dos maiores nomes do gênero musical, o cantor contou ao DIA como é a sua relação com a música e falou sobre suas inspirações — a maior delas, seu pai, o cantor e compositor João Nogueira, falecido no ano 2000.

fotogaleria

Apaixonado pela música brasileira, em especial pelo samba, Diogo vê o gênero musical até como uma terapia. "O samba une as pessoas, ele não tem preconceito. Não tem sexo, não tem cor, não tem dinheiro. Ele consegue aglutinar todas as classes sociais. Se você estiver doente, vá ao samba. Pode ter certeza de que vai ficar bem", afirmou.

O cantor, que não consegue ficar longe da música, revelou que não renuncia a um bom clássico, mas gosta de acompanhar os sucessos atuais também. "Eu sou um cara que adora acompanhar tanto o samba raiz quanto o atual, bem de pertinho. Eu acredito muito nessa nova geração que vem trazendo músicas com um frescor", disse. Sobre os artistas que acompanha, Diogo brincou: "Prefiro não mencionar aqui nenhum nome, porque com certeza vou esquecer de alguém".

Em dezembro do ano passado, Diogo Nogueira lançou o álbum "Sagrado", onde resgata suas raízes no samba e traz o que é de mais sagrado para ele. Sobre os próximos passos da carreira, o artista fez suspense. "Em breve, vocês terão mais spoilers, mas posso adiantar que o volume 2 de 'Sagrado” está vindo!"

'Pilar mais forte', afirma Diogo sobre sua família

Tendo o pai João Nogueira como maior inspiração na música e na vida, ele atribui grande parte de seu aprendizado ao saudoso cantor e compositor. "Ele é meu espelho, de onde tudo começou, meu maior mestre. Além de ser meu pai, era meu amigo, meu conselheiro, uma pessoa que me levava para todos os lugares, que me ensinou bastante", contou.

"Meu pai sempre foi um cara valente, guerreiro, muito generoso, muito amigo, muito querido, amava esse país de uma forma muito intensa e ele se preocupava muito com os mais necessitados, com as crianças e com a educação delas. Ele foi e é uma grande inspiração para mim, ele quem me ensinou valores, tradições, e se hoje tenho bom gosto musical, gastronômico, se sei preparar uma boa comida e apreciar um bom vinho, o mérito é dele".

Muito apegado à família, o sambista se diz privilegiado pela relação que tem com os familiares. "Família para mim é o pilar mais forte e mais sagrado de minha vida. Eu amo estar na companhia deles, de minha mãe, Dona Ângela, de minhas irmãs, do meu filho Davi e da Paolla. Da memória de meu pai, que me acompanha sempre. Sou privilegiado", revelou.

Definida por Diogo como um dos pilares de sua vida, o cantor não economizou ao elogiar a atriz Paolla Oliveira, com quem mantém um relacionamento desde 2021. "Paolla é um dos pilares de minha vida, meu ponto de equilíbrio. Nossa relação é de muito amor e respeito um com o outro", disse o artista, que ainda agradeceu o carinho que o casal, um dos mais amados do Brasil, recebe dos fãs. "Somos muito gratos por esse carinho enorme de nossos fãs, nos sentimos realmente amados", afirmou.

Evento comemora os 45 anos do Clube do Samba

Neste domingo (5), das 16h às 23h, acontece o "Clube do Samba - A Grande Roda", na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, que comemora os 45 anos do movimento criado por João Nogueira e outros grandes mestres da música brasileira. Com shows de Diogo Nogueira e Xande de Pilares, o evento também conta com rodas de samba com Marina Iris e o cantor e compositor Didu Nogueira. Os ingressos, que custam entre R$ 56 e R$ 350 já estão disponíveis para a compra na plataforma Sympla

Ao falar sobre a comemoração, Diogo não escondeu a alegria. "Sou muito grato em poder contribuir para o samba com essa festa linda que faremos. As expectativas são as mais altas possíveis, claro", afirmou.



Ele, que frequenta o Clube do Samba desde pequeno, revelou que não tinha muita noção do movimento e que, conforme foi crescendo, entendeu o que foi criado pelo pai. "Quando o Clube do Samba começou, eu não era nem nascido, então só fui entender mesmo o que era o Clube do Samba quanto foi montada a sede aqui na Barra da Tijuca e aí começou aquele boom, vários artistas... Eu só sabia que eu estava no lugar de artistas com o pai, tia, a família toda, mas não tinha muita noção. Mesmo que eu desfilasse desde bebê na barriga da minha mãe".

"Para mim, é de uma importância muito grande, porque o Clube do Samba sempre preservou a cultura e a música popular brasileira e acho que um país precisa ter coisas assim, movimentos como o Clube do Samba, para mostrar que a nossa terra é tão rica e linda", destacou.

Diogo Nogueira ainda revelou que o Clube do Samba é uma forma que ele tem de se conectar com seu pai. "Hoje, eu tento matar um pouco dessa saudade e me conectar com ele em momentos como esses, levando a memória viva dele aos palcos, principalmente com o Clube do Samba", afirmou.

Programação do fim de semana

Além da Grande Roda, outros eventos de samba estão programados para acontecer ao redor da cidade neste fim de semana, para todos os públicos. Confira:

No sábado (4), com entrada gratuita, Pedro Miranda, acompanhado de Alan Monteiro e Pedro Aune, estafará na Praça Santos Dumont, na Gávea, Zona Sul do Rio. Barracas e comes e bebes estarão abertos a partir das 15h. O show está previsto para começar às 17h. O after fica por conta do DJ Taroba.

No domingo (5), acontece o Samba da Volta, às 15h na Rua da Constituição, 54, no Centro, com entrada a R$ 15.

Também no domingo (5), o evento "Entre umas e outras" homenageia Arlindo Cruz com os grupos Colete Curto e 4 Goles de Samba a partir das 14h na Avenida Cesário de Melo, 6300 (fruta do pé), em Bangu. O ingresso + feijoada (limitada) custa R$ 25 na plataforma Sympla

Ainda no domingo, acontece a edição de maio do Samba do André Diniz, com a presença de artistas como Toninho Geraes, Chico Alves, Alexandre Maionese, Dirceu Leite, Roberta Nistra, Marcelo Pizotti, Alana Moraes, Agrião, entre outros. Com entrada gratuita, o evento está programado para começar às 14h no Alfa Bar e Cultura, na Rua do Mercado, 34, Centro