Publicado 03/05/2024 09:32 | Atualizado 03/05/2024 09:38

Rio - Nicolas Prattes fez uma doação de R$ 50 mil para ajudar às vítimas da tragédia causada pelos temporais no Rio Grande do Sul , que matou 32 pessoas até o momento. O ator também utilizou seu Instagram, nesta sexta-feira (3) para sensibilizar a colaboração dos seus seguidores. Ele mostrou, ainda, o print do Pix realizado."Acordei e vi filhos sem encontrar seus pais, pais sem encontrar seus filhos, cachorro e humano despencando juntos e sumindo nas águas. São mais de 10 mil desabrigados", publicou o artista. "Acredito que qualquer doação seja bem vinda, qualquer uma. Caso não possa, faz com o coração uma oração aí", pediu Nicolas, que é namorado da apresentadora Sabrina Sato.