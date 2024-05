Ana Hickmann, Matteus Amaral e Luísa Sonza, da esquerda para a direita - Reprodução

Publicado 02/05/2024 19:07

Rio - Após o Rio Grande do Sul declarar estado de calamidade pública por conta das fortes chuvas e temporais, artistas gaúchos se mobilizaram pelo Instagram para alertar e conscientizar seguidores sobre o impacto e as possibilidades de doação.

A funkeira Luísa Sonza, do município de Tuparendi, postou um card com informações de diferentes unidades de uma ONG que providencia ajuda humanitária e de suprimento para moradores de comunidades carentes.

Apesar de ser piauiense, o comediante Whinderson Nunes também se mobilizou frente a tragédia, inclusive de forma mais incisiva, no seu perfil do X, antigo Twitter.



As pessoas do RS procuram por helicópteros pra tirar pessoas em cima das casas, se tiver alguém com vergonha na cara de ajudar com o dinheiro de uma bolsa dessas, ou um tênis, ou qualquer coisa que nao sirva pra merda nenhuma a nao ser elevar seu ego, vou estar educadamente… — Whindersson (@whindersson) May 2, 2024

Nascida em Santa Cruz do Sul, cidade no centro do estado, a apresentadora Ana Hickmann compartilhou vídeo nos stories com recomendações para os moradores e telefones de ajuda da prefeitura da sua cidade natal e escreveu "Nossas orações estão com vocês".