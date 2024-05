Luísa Sonza e o namorado Luís Ribeirinho - Reprodução / Redes Sociais

Luísa Sonza e o namorado Luís RibeirinhoReprodução / Redes Sociais

Publicado 02/05/2024 17:10

Rio - Luís Ribeirinho, médico português, conheceu a cantora Luísa Sonza em março, e desde então o casal vive romance, com direito a piquenique publicado no Instagram dele nesta quinta-feira (02).

Na foto, a funkeira aparece sem maquiagem, de boné e óculos escuros, sorridente. Ela está sorridente, sentada na grama, em meio a guloseimas, frutas e com animais ao fundo.

Luísa Sonza clicada pelo namorado Luís Ribeirinho Reprodução / Redes Sociais

O casal de nome quase idêntico se conheceu quando ele estava no Brasil, de passagem pelo Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, e foi a um show da brasileira. Algum tempo depois, eles começaram a surgir juntos em público.



Luís Ribeirinho, de 29 anos, é nascido em Porto e formado em cirurgia plástica em Munique, na Alemanha. Ele também já trabalhou como modelo e "pega onda" nas praias do outro lado do Oceano Atlântico.

O namoro aconteceu depois do término de Luísa Sonza com Chico Moedas, em setembro, três meses depois de anunciarem o compromisso e ela dedicar uma música para ele no álbum "Escândalo Intimo".