Christina Rocha deixa o SBT após 43 anos - Reprodução

Publicado 02/05/2024 15:50 | Atualizado 02/05/2024 15:55

Rio - O SBT anunciou, nesta quinta-feira (2), que Christina Rocha deixou a emissora após 43 anos. A apresentadora comandou o programa "Casos de Família" por quase 15 anos e, neste ano, esteve à frente do "Tá na Hora", ao lado de Marcão do Povo.

"Christina é e sempre será parte importante da história da emissora, bem como da televisão brasileira, tendo contribuído de forma única e valiosa em todos os projetos para os quais foi designada", diz um trecho do comunicado.

De acordo com o SBT, a decisão foi de comum acordo entre ambas as partes. Christina estreou na emissora em 1981. "O SBT expressa profunda gratidão por todo o seu trabalho e comprometimento ao longo dos anos, deixando as portas abertas para Christina", finaliza.