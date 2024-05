Julio Rocha e família posam ao lado da equipe médica após alta de Sarah - Reprodução / Instagram

Julio Rocha e família posam ao lado da equipe médica após alta de SarahReprodução / Instagram

Publicado 02/05/2024 16:13 | Atualizado 02/05/2024 16:38

Rio - O ator Julio Rocha e a mulher, Karoline Kleine, celebraram a alta médica da filha Sarah, nesta quinta-feira (4). A menina, de 11 meses, ficou internada para tratar uma pneumonia por uma semana. No Instagram, o casal publicou fotos ao lado da equipe médica e comemorou a volta para casa, classificando o momento como tão importante quanto o nascimento da pequena.

fotogaleria

"Hoje, celebramos um dos dias mais milagrosos e memoráveis de nossas vidas. Nossa preciosa Sarah, com menos de um ano, demonstrou uma coragem e uma força que transcenderam todas as expectativas, superando sete dias intensos na UTI por causa de uma pneumonia. Este dia de retorno ao lar é tão glorioso quanto aquele em que ela veio ao mundo", iniciou ele na legenda da publicação.

"Ela não estava sozinha nessa luta. Quero expressar minha gratidão eterna aos amigos, vocês, familiares que nos cercaram com amor, aos profissionais incansáveis do hospital que cuidaram dela com tanta dedicação, e, sobretudo, à minha esposa. Ela ficou ao lado da nossa filha naquela UTI, sem vacilar, sustentando nossa pequena guerreira com uma força que só pode ser descrita como sobrenatural. A maternidade, meus amigos, é um poder que desafia a própria realidade", agradeceu.