Filha de Julio Rocha é internada com pneumonia Reprodução / Instagram

Publicado 28/04/2024 10:36

Rio - A filha de Julio Rocha precisou ser internada para tratar uma pneumonia. Neste domingo (28), o ator contou que Sarah, de 11 meses, deu entrada no hospital na quinta-feira, mas ele estava viajando e só pôde se encontrar com a pequena na sexta-feira. No Instagram, ele revelou que ficou preocupado, mas que foi surpreendido pela força da filha.

No vídeo publicado, Julio aparece brincando com a filha em uma cadeira de rodas. Na legenda, o ator escreveu um longo texto. "Normalmente, pensamos que nosso papel enquanto pais é educar os filhos, oferecendo lições que eles carregarão para a vida toda. Porém, às vezes, são eles que nos ensinam. Nossa pequena princesa Sarah, que ainda nem completou um ano, já está enfrentando a pneumonia com uma força incrível e dando várias lições para todos nós! Ela é diferenciada, especial demais!", disse.

"Eu e Karol ficamos muito preocupados e ansiosos com o estado de saúde dela, mas a Sarinha mostrou uma resiliência admirável, assim como seus irmãos, nos ensinando uma valiosa lição: devemos enfrentar as adversidades da vida com leveza, otimismo e fé. É assim que encontramos a força necessária para não apenas sair de situações difíceis, mas sair delas fortalecidos", seguiu.

"Essa experiência nos fortaleceu como família, unindo-nos ainda mais e mostrando que podemos sempre contar uns com os outros. O amor é o melhor remédio e a cura para tudo. Compartilho esta receita com outras famílias que possam estar enfrentando situações semelhantes: usem estes momentos para reforçar, reiterar e restaurar o amor entre vocês", escreveu.

Além de Sarah, Julio Rocha também é pai de Eduardo, de 3 anos, e José, de 4. As crianças são fruto do relacionamento do ator com a influenciadora Karoline Kleine.