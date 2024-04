Marilene Saade parabeniza Stenio Garcia pelos 92 anos - Reprodução / Instagram

Marilene Saade parabeniza Stenio Garcia pelos 92 anosReprodução / Instagram

Publicado 28/04/2024 10:03 | Atualizado 28/04/2024 10:04

Rio - Marilene Saade, mulher de Stenio Garcia, usou as redes sociais para comemorar o aniversário de 92 anos do marido, neste domingo (28). No Instagram, a atriz publicou uma foto do ator com um longo texto na legenda.

"Hoje é o dia desse menino que está completando 92 anos de uma vida de muita luta, realizações fantásticas e de uma humildade difícil de se ver nos dias de hoje", iniciou ela no post. "Eu sempre disse que sou casada com aquele menino de Mimoso do Sul que tirava areia do rio e vendia docinho no trem para ajudar a colocar comida em casa", seguiu.

Em seguida, ela não economizou ao elogiar o marido. "Eu casei com a alma mais linda desse planeta e com um homem que em quase 26 anos eu nunca vi falar mal de ninguém, um ser humano que pratica de verdade o amor ao próximo com empatia e muito respeito. Enfim, Stenio é luz, vida, amor ao próximo e muitas vezes ingênuo, porque tal como uma criança, esse menino de 9.2 não tem maldade no coração e por isso que se alguém faz qualquer coisa com ele eu viro uma fera", disse.

"É inegável que Stenio construiu uma obra rara de se ver , mas não chega aos pés do coração humano desse menino de 9.2 que eu farei de tudo para que chegue aos 100. Pessoas como o meu amor deveriam ser imortais. Parabéns Stenio Garcia por tudo que você é e sempre será. Te amo infinitamente", finalizou.