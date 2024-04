Gracyanne Barbosa posta rotina de exercícios e desabafa - Reprodução

Publicado 28/04/2024 19:45

Rio - Gracyanne Barbosa publicou, neste domingo (28), sua rotina de exercícios na academia. Em seu Instagram, a musa fitness aproveitou para desabafar em meio ao término do casamento com Belo e falou sobre a importância das atividades físicas nesse momento.

fotogaleria

"Onde o corpo cansa e a mente descansa", escreveu Gracyanne no vídeo em que aparece treinando. Já na legenda da publicação, a influenciadora ressaltou: "Se estou feliz, treino. Se estou triste, treino o dobro. E vocês?".

Nos comentários da publicação, um seguidor perguntou se ela iria dar "um posicionamento sobre a situação com os personais", após um profissional ter sido apontado como o pivô do fim do relacionamento da musa fitness com Belo. "Eu falei aqui no meu perfil e tá no feed mas se necessário posso fazer novamente", disse Gracyanne.

Confira: