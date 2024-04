Filha de Samara Felippo sofre racismo na escola - Reprodução / Instagram

Filha de Samara Felippo sofre racismo na escolaReprodução / Instagram

Publicado 28/04/2024 13:15 | Atualizado 28/04/2024 14:54

Rio - A filha da atriz Samara Felippo foi vitima de racismo na escola de alto padrão Vera Cruz, na Zona Oeste de São Paulo, na segunda-feira (22). A adolescente, de 14 anos, teve o caderno rasgado, além de ofensas racistas escritas nas folhas. A menina é fruto do relacionamento da artista com o ex-jogador de basquete Leandrinho.

Ao DIA, a atriz confirmou que duas alunas do 9° ano pegaram um caderno da filha dela, que é negra, arrancaram as folhas de um trabalho importante e escreveram uma ofensa racista em uma das páginas. Depois, o material escolar foi devolvido aos achados e perdidos. Segundo Samara, a escola apenas suspendeu as meninas e as tiraram de uma viagem.

Abalada com a situação, Samara contou que sempre conversou com as filhas sobre o racismo e seu desejo é que a lei seja cumprida. "Por mais que falemos desde sempre dentro de casa sobre racismo, o mal que causa, o quanto ela precisa entender para nomear e combater, ainda são fichas que vão caindo e doem. Ela está forte, sem raiva, sem ódio mas assim como eu querendo que se aplique a lei", afirmou.

Nos Stories, do Instagram, Samara Felippo agradeceu o carinho que vem recebendo, mas foi enfática ao dizer que não existe 'racismo reverso'. "Que fique bem claro para quem vem dar apoio. Agradeço profundamente o carinho, mas crianças/adolescentes brancos não sofrem racismo! Pode sim serem excluídas, sofrerem bullying, entre outras violências, mas não existe racismo reverso!", escreveu.

Nas redes sociais, internautas invadiram os comentários das publicações da escola, que estão sendo limitados, e cobraram um posicionamento. "Trancar os comentários não adianta. Só faz é mostrar ao lado de quem vocês estão e que as pautas abordadas pela escola são puramente marketing", criticou um perfil. "A expulsão vem ou vão passar pano? Logo vocês que falam tanto sobre o tema. É só faixada?", perguntou outro. "O que vocês estão fazendo a respeito da aluna vítima de racismo? Os alunos responsáveis já estão sendo punidos?", questionou um terceiro.

A atriz registrou um boletim de ocorrência no mesmo dia do ocorrido. Procurada neste domingo (28), a Escola Vera Cruz não respondeu os questionamentos da reportagem até a última atualização.

Em nota, a Polícia Civil de São Paulo informou que o caso foi registrado como preconceito de raça ou de cor na Delegacia Eletrônica. "A mãe da menor, de 14 anos, afirmou que haviam escrito com uma ofensa racista no caderno da adolescente. Prontamente, a coordenação da escola foi acionada. O caso será encaminhado ao 14° DP (Pinheiros), área dos fatos, para as medidas cabíveis."