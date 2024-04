Personal apontado como pivô da separação de Belo e Gracyanne faz primeira publi após o caso - Reprodução

Publicado 28/04/2024 16:21

Rio - O personal Gilson de Oliveira, apontado como pivô da separação de Belo e Gracyanne Barbosa, fez sua primeira "publi", neste domingo (28), após o caso polêmico. Em seu Instagram, o atleta posou de sunga para divulgar uma marca.

Nos comentários da publicação, Gilson recebeu o apoio dos internautas. "Modelando na cara deles, irmão", disse um seguidor. "Isso aí, toda essa bagunça não foi você quem fez, aproveite. Saiba fazer valer toda essa exposição e trace seu caminho de sucesso", afirmou uma pessoa. "Bonito! Aproveite a fama e faça logo seu pé de meia. Logo o povo esquece esquece essa história", relatou outra.

Na terça-feira (23), Gilson participou de uma entrevista comandada por Raul Gazolla , que começou com advogado Joabs Sobrinho sendo porta-voz do atleta. Nela, o personal confirmou que ficou com Gracyanne e ainda revelou que Belo teria pedido sua demissão da academia em que trabalhava.