Gil do Vigor elogia Beatriz, do BBB 24, após encontroReprodução

Publicado 28/04/2024 17:51

Rio - Gil do Vigor utilizou as redes sociais, neste domingo (28), para elogiar Beatriz, do "BBB 24", da TV Globo. Em seu story do Instagram, o economista relembrou seu encontro com a vendedora e aproveitou para aconselhar os outros participantes do reality show.

"Gente, eu quero falar um pouco sobre ontem, né, que eu conheci a Bia. E que menina especial, doce, humilde, meiga! A gente conversava pelo Instagram, que eu mandei aquele vídeo na eliminação dela, e aí a gente ficou amigo, começamos a conversar e ontem a gente se conheceu pessoalmente", contou.

Gil, então, continuou enaltecendo a vendedora. "É uma menina muito doce, muito humilde, muito batalhadora, e eu falei para ela que ela surpreende. Porque ela saiu e aqui fora você vê que ela está lá, dando o sangue dela, trabalhando, correndo atrás. É uma menina que merece muito, muito guerreira. Conheci a mãe dela, o irmão dela, um amigo dela maravilhoso. Mas a família dela é muito humilde, muito simples, 'mainha' adorou! E é muito gostoso conhecer as pessoas pessoalmente e perceber uma energia muito boa. E ela é daquele jeito ali mesmo, um negócio incrível", ressaltou.

Em seguida, o ex-BBB e economista aproveitou para aconselhar outros participantes. "É muito legal ver a batalha, a guerra, e que sirva de inspiração para todos os outros que realmente querem algo, tem que lutar. Tem que batalhar, tem que correr atrás, entendeu? Nada vai chegar em você. As coisas não vão chegar até você, você tem que ir atrás e lutar. E são pessoas assim que a gente tem que se inspirar", afirmou.

