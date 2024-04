Iza faz primeiro show grávida - Reprodução

Publicado 28/04/2024 22:30

Rio - Iza realizou, no último sábado (27), em Brasília, no Distrito Federal, seu primeiro show após anunciar a gravidez, fruto de seu relacionamento com o jogador Yuri Lima . Em seu Instagram, a cantora não escondeu a emoção com o momento e agradeceu aos fãs.

"Brasília sempre fez parte da minha história e eu não poderia estar mais feliz! Meu primeiro show grávida já é uma lembrança que eu vou guardar com muito carinho! Obrigada, meus talismãs", escreveu Iza na legenda da publicação.

A apresentação ainda contou com uma performance em que Iza era carregada pelos dançarinos. "Seguramos o baby talismã com sucesso e toda concentração. Iza confiou e a gente abraçou", disse Stephanie Freires, uma das bailarinas da artista, no story do Instagram. "Trabalhar com profissional é outro nível! Confio mesmo", ressaltou a cantora.

