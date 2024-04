Xororó fala sobre convite para participar do Dia Brasil no Rock in Rio - Isabelle Rosa/ Agência O Dia

Publicado 29/04/2024 19:15 | Atualizado 30/04/2024 06:48

Rio - Xororó, que faz dupla com Chitãozinho, falou sobre o convite para participar do "Dia Brasil", do Rock in Rio , que será realizado no dia 21 de setembro, em conversa com a imprensa, nesta segunda-feira (29). O cantor também comentou a felicidade do sertanejo fazer parte do festival pela primeira vez.

"Falei: 'Zé [Ricardo], já está ok da minha parte. Mas com certeza o Chitãozinho vai cair das pernas, porque ele falava: 'poxa, o Rock in Rio pra mim tem um pequeno defeito: não tem música sertaneja'. E esse ano o [Roberto] Medina teve a ideia. Pra gente foi uma grande emoção. Artistas com mais de 50 anos cantando música sertaneja, a gente vem de uma época que não tinha espaço na mídia. Tocar no Rock in Rio mostra que realmente a música não tem fronteira", afirma o cantor.

Chitãozinho & Xororó se apresentarão com a Orquestra Heliópolis, Ana Castela, Luan Santana e Simone Mendes. E as novidades não param por aí. Xororó também adianta que o filho Júnior e Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, estão confirmados no show.

"Veio pra mim que seria nosso show e a gente convidaria os artistas. E aí vem Ana Castela e Luan Santana. E a gente já cantou junto. Tivemos o privilégio de cantar com a Ana uma música da novela (Sinônimos, trilha sonora de "Terra e Paixão"). Foi um sucesso. A gente vai fazer essa música lá. E é legal que vai ter a Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Fiquei muito feliz também. E Luan a gente já tem algumas parcerias há um certo tempo. Ele participou do nosso DVD gravado em Nova Iorque. Parceiro das antigas. Junior, meu filho, também estará no palco cantando. Também participou do DVD de Nova Iorque. E convidei hoje um grande amigo que na hora disse que estava ok, o Andreas Kisser, que vai tocar com a gente também algumas coisas", entrega.